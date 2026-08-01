Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

In der nächsten Horoskop -Woche bist Du als Wassermann besonders verführerisch. Die Sterne raten Dir, in Sachen Liebe zu Deinen Gefühlen und Bedürfnissen zu stehen. Du möchtest mehr wissen? Hier findest Du das Wochenhoroskop für Wassermann vom 3.8. bis 9.8.2026 .

Liebe und Partnerschaft

Lasse Dein Herz und Deine Augen sprechen, das genügt vollauf. Übertreibe es nicht mit Deinen heimlichen Verabredungen. Wirf nicht sofort die Flinte ins Korn, wenn eine Beziehung nicht so läuft, wie Du es Dir wünschst. Sprich mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin. Singles fühlen sich gelöst, geliebt und auf angenehme Weise entspannt.

Gesundheit und Fitness

Der Druck in Deinem Kopf lässt nach, das Atmen fällt Dir wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten. Entspanne Dich, danach bist Du auf allen Ebenen in Bestform. Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein.

Beruf und Finanzen

Vieles fällt Dir inzwischen leichter als sonst. Du bist fröhlich, lebst bewusster und wirkst auf Deine Umgebung aufmunternd und ausgleichend. Deine Aufgabenliste ist lang und die Zeit wird knapp. Jetzt hilft nur viel Disziplin. Nimm Hilfsangebote an und schalte nicht auf stur. Es ist klüger, nicht auf Höchstforderungen zu bestehen, falls Du auch weiterhin an einer fruchtbaren Zusammenarbeit interessiert bist. Im Moment ist Dein unkollegiales Verhalten einfach nicht akzeptabel.