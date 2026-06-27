Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Was Du als Wassermann in der nächsten Horoskop -Woche laut der Sterndeuter erleben und fühlen wirst, hat TAG24 für Dich kostenlos im Horoskop zusammengefasst. Nutze das Wochenhoroskop für Wassermann vom 29.6. bis 5.7.2026 als Inspiration.

Liebe und Partnerschaft

Unter ungünstigen Einflüssen neigst Du dazu, zu viel zu wollen. Mäßige Deine Wünsche, sonst bekommst Du schnell die Quittung dafür. Eine herzliche Beziehung könnte momentan etwas getrübt sein, es liegt jedoch an Dir, ob alles rasch wieder ins Gleichgewicht kommt. Gemeinsam mit engen Verbündeten erreichst Du Deine Ziele mühelos. Vertraue darauf! Gleichzeitig läufst Du zur Höchstform auf und flirtest leidenschaftlich drauflos.

Gesundheit und Fitness

Du kannst gesundheitlich einen deutlichen Aufwärtstrend spüren. Ordnung und Sauberkeit wirken sich jetzt positiv auf Dein Wohlbefinden aus. Du befindest Dich in einer aufbauenden Phase und kannst Dich körperlich wie seelisch stabilisieren. Viel Bewegung und eine gesunde Ernährung tun Dir besonders gut. Körper und Seele sehnen sich außerdem nach einem entspannten Wellnesstag.

Beruf und Finanzen

Keine Aufgabe ist zu schwierig für Dich, erinnere Dich daran, was Du bereits alles geschafft hast. Allerdings stehst Du momentan stark unter Druck und neigst dazu, Dich zu hetzen. Dabei könntest Du wichtige Details übersehen. Höchste Konzentration ist jetzt gefragt. Auch private Spannungen könnten Dich zusätzlich belasten. Lasse Dich davon nicht entmutigen, denn alles wird sich wieder einrenken. Dank Deiner Weitsicht kommst Du auf vielen Gebieten voran und manches scheint Dir fast mühelos zuzufallen.