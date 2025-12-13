Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Verbrennt sich der Wassermann in der nächsten Horoskop -Woche die Finger in der Liebe oder überraschen ihn die ganz großen Gefühle? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 15.12. bis 21.12.2025 zeigen die Sterne, wie es um Dein Schicksal bestellt ist.

Liebe und Partnerschaft

Wie viele Kniefälle soll denn Dein Lieblingsmensch noch machen, bis Du ihm vertraust? Deine sinnliche Aura wird von allen Seiten gestärkt. Egal, was oder wen Du anpeilst, Du kannst nur gewinnen. Suche Dir jetzt Deinen Traumpartner bzw. Deine Traumpartnerin. Du bist süchtig nach Komplimenten und Bewunderung. Dein Herzblatt versteht das nicht. Lasse Gefühle tiefer unter die Haut gehen. Gehe intensiver auf Deinen Schatz ein und widme Dich ganz dieser Zweisamkeit.

Gesundheit und Fitness

Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Schlemmen ist zurzeit nicht angesagt, leider. Du solltest den Gürtel lieber etwas enger schnallen und öfter auf die Waage steigen. Anzeichen von körperlicher Schwäche solltest Du jetzt ernst nehmen. Überlege, ob Du nicht einige Tage ausspannen kannst.

Beruf und Finanzen

Du bist zu unruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Du musst Dich mehr konzentrieren und doppelt so genau sein wie sonst. Dein Arbeitsstil ist schnell und effizient, das gibt Pluspunkte in der Chefetage. Jetzt kannst Du die Grenzen sprengen, Ängste überwinden und Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen. Eine super Zeit! Günstige Zeit für geschäftliche Reisen und telefonische Kontaktpflege.