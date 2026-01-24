Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Die nächste Horoskop -Woche steckt für das Sternzeichen Wassermann voller Chancen, sich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Damit Körper und Seele in Zukunft besser im Einklang sind, rät das Wochenhoroskop für Wassermann vom 26 .1. bis 1.2.2026 zu mehr Auszeiten.

Liebe und Partnerschaft

Du entdeckst Deine Gefühle neu, aber nicht unbedingt für eine neue Person. Dank der kosmischen Unterstützung klappt die Liebe zurzeit wie am Schnürchen. Im Moment ist für Dich alles nach Deinem Geschmack. Auf Dich warten jede Menge gefühlvolle Stunden und ein Hauch von Leidenschaft. Die Zeit ist günstig für eine Verständigung mit Deinem Schatz. Jede Art von Gedankenaustausch ist jetzt Balsam für Deine Seele.

Gesundheit und Fitness

Deine Drehzahl ist zu hoch, Du solltest öfter mal anhalten. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Mehr Obst und Gemüse zu essen wirkt sich vorteilhaft auf Deine Gesundheit aus.

Beruf und Finanzen

Du reagierst ganz aus dem Gefühl heraus. Es wäre wichtig, auch den Verstand einzuschalten, denn die Stimmung kann leicht umschlagen. Deine handwerklichen, schriftstellerischen oder sprachlichen Kenntnisse sind enorm. Nutze das und stelle Dein Licht nicht unter den Scheffel. Die Weichen sind auf Erfolg gestellt, bleibe unbedingt auf diesem Weg! Jetzt musst Du etwas mehr tun und Dich einbringen, wenn Du Erfolg haben willst. Die Zeit der langsamen und bedächtigen Schritte ist vorbei.