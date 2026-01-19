Wochenhoroskop Wassermann: So wird die neue Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Wirf einen Blick in die neue Horoskop -Woche und gönne Dir eine Portion Inspiration aus dem Universum. Wie die Mondenergien und Sternenkonstellation Dein Glück in der Liebe beeinflussen und welche Tipps Deine Gesundheit pushen können, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 19.1. bis 25.1.2026.

Welche Tipps der Astrologie Deinem Sternzeichen Wassermann auf dem Weg zu mehr Harmonie und Glück helfen können, verraten die Horoskope :

Liebe und Partnerschaft

Es funkelt und knistert in Deinem Liebesleben. Genieße diese wunderbare Zeit und konzentriere Dich voll auf Deine Partnerschaft. Hüte Dich vor der Annahme, Du würdest Deinen Schatz besitzen. Er ist Dir nur geliehen, aber nicht geschenkt. Gehe sorgsam mit ihm um. Spannungsreiche Aspekte kündigen Gewitterwolken an, die nur vorüberziehen können, wenn Du nicht zu ungeduldig und reizbar reagierst. Du willst alles wissen und kontrollieren. Lerne, mehr zu vertrauen.

Gesundheit und Fitness

Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Du fühlst Dich angespannt und matt. Ruhe Dich richtig aus. Gehe in die Natur, laufe Deine negativen und trüben Gedanken weg. Deine Vitalität ist beeinträchtigt und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, iss viele Vitamine.

Beruf und Finanzen

Finanziell nicht knausern, sondern in Qualität investieren. Zweifle nicht an Deinem Können und an Deinem Erfolg. Angst und Hoffnungslosigkeit sind der Nährboden für Misserfolg. Nur klare Strukturen bringen Fortschritt und Entwicklung. Setze klare Ziele und sei bereit, diese auch konsequent zu verfolgen. Du meinst zwar, Oberwasser bekommen zu haben, aber so ganz sicher bist Du noch nicht.