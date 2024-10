Wochenhoroskop Widder: Deine Horoskop Woche vom 28.10. bis 3.11.2024

Liebe und Partnerschaft

In der nächsten Zeit wirst Du in der Liebe keine besonderen Hochgefühle erleben. Trotzdem funkelt und knistert es in Deinem Liebesleben. Genieße diese wunderbare Zeit und konzentriere Dich voll auf Deine Partnerschaft. Wecke durch neue Flirts keine unnötigen Hoffnungen bei anderen. Man durchschaut Dich schnell, und das könnte Dir schaden. Wenn Du Dir im Klaren darüber bist, was Du wirklich willst, wird alles leichter.

Gesundheit und Fitness

Deine guten Gedanken haben eine heilende Wirkung – nutze das! Stopfe kleine Energielöcher mit Bewegung an der frischen Luft. Du solltest Deine Nieren besser warmhalten! Deine Leistungskurve steigt, aber werde nicht übermütig.

Beruf und Finanzen

Am Arbeitsplatz musst Du damit rechnen, dass sich die Ereignisse überstürzen. Im beruflichen Bereich sind die Aussichten stabil, und alles verläuft zu Deiner Zufriedenheit, auch wenn Dich immer noch einige Ängste plagen. Jetzt hast Du die Chance, einen positiven Lebensabschnitt einzuleiten. Ziehe Bilanz und richte Deinen Blick auf die Zukunft. Wenn Du nicht schnell und entschlossen reagierst, gefährdest Du Deinen Erfolg.