Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Widder-Frau und Widder-Mann dürfen sich ganz besonders über das Wochenhoroskop für Widder vom 30.3. bis 5.4.2026 freuen, denn in der Liebe läuft fast alles wie geschmiert. Auch in anderen Bereichen steht das Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche nicht alleine da. Die beste Gelegenheit also, um der eigenen Gesundheit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken - Du hast es dringend nötig.

Liebe und Partnerschaft

Sehr anlehnungsbedürftig. Du brauchst jemanden, dem Du blind vertrauen kannst. Es dürfte länger dauern, bis Du so richtig entflammst. Eitel Sonnenschein in jeder Beziehung – Herz, was willst Du mehr! Schmerzhafte Erfahrungen in Deinem Liebesleben machen Dir das Leben schwer. Loslassen und neu durchstarten heißt die Lösung.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen. Zu viel Stress hinterlässt schnell Spuren. Tue doch endlich etwas für Dich! Wie wäre es mit ein bisschen Stretching? Gönne Dir wieder einmal eine Massage. Viele Verspannungen und unangenehme Körperempfindungen werden dadurch verschwinden.

Beruf und Finanzen

Deine sonnigen Liebesplaneten machen sich in Deinem Liebesleben bemerkbar. Vor allen Dingen Singles sollten flirten, was das Zeug hält. Jemand verleitet Dich dazu, etwas utopisch und unrealistisch zu denken. Achte darauf, Dich nicht zu sehr in eine Fantasiewelt zu begeben. Neue Ausblicke ergeben sich für Dich, wenn Du mal Deinen Standort wechselst. Dadurch kannst Du die Dinge von einer anderen Seite kennenlernen. Du bleibst derzeit von großen kosmischen Einflüssen verschont und kannst ruhig und gelassen in die Zukunft schauen.