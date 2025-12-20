Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Wenn Widder-Frau und Widder-Mann nächste Horoskop - Woche ihr Herz gegenüber Anderen verschließen, können sie eine schwierige Lebenssituation nicht klären. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 22.12. bis 28.12.2025 weist darauf hin, dass das Miteinander für Liebe und Beruf entscheidend ist.

Liebe und Partnerschaft



Zeit für Zärtlichkeit ist erst wieder, wenn wichtige Dinge geklärt sind. Nicht nur Singles können jetzt lichterloh entflammen. Du solltest Dich etwas zurückhalten. Häufig ist es klüger, abzuwarten. In solch einer Situation arbeitet letztlich die Zeit für Dich. Mehr Lebensfreude hilft. Wenn man Dir entgegenkommt, solltest Du nicht zurückweichen. Deine Schuldgefühle blockieren Dich.

Gesundheit und Fitness

Sport an der frischen Luft tut Dir besser als im Fitnesscenter. Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. Hast Du Probleme mit den Gelenken? Stelle Deine Ernährung um! Vermeide anstrengende Aktionen, denn Dein Energielevel steigt nur langsam an.

Beruf und Finanzen

Gehe alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht, sonst bist Du schnell erschöpft. In der nächsten Zeit gibt es noch sehr viel zu tun. Deine Arbeitskollegen sind vielleicht nicht gut auf Dich zu sprechen, weil Du zu viel kritisierst. Das Angebot, das man Dir heute macht, ist wirklich einmalig. Du solltest sofort zugreifen, sonst ärgerst Du Dich hinterher noch. Klug und mit Bedacht sorgst Du für Deinen Vorteil und setzt Deine Vorstellungen durch. So steigst Du langsam, aber stetig nach oben.