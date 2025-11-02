Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

Eros versüßt Deinem Sternzeichen die nächste Horoskop -Woche, in der Liebe geht es heiß her. Die Astrologie hält für viele Lebensbereiche hilfreiche Ratschläge bereit. Das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 3 .11. bis 9.11.2025 kennt die passenden kosmischen Tipps, um die Herausforderungen der kommenden Woche bestmöglich zu meistern.

Liebe und Partnerschaft

Du bist jetzt so richtig in Abenteuerlaune, das passt Deinem Schatz nicht. Die kommende Zeit wird vielversprechend was die Liebe betrifft. Auch Singles haben eine glückliche Hand für den Partner oder die Partnerin des Lebens. Du bist so super gut drauf, lasse Dich jetzt in der Liebe richtig fallen. Du kommst gut an, denn Du sprühst vor Freude und Energie.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie Massage, Meditation oder Yoga. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Du solltest bei einem langen Spaziergang über Deine Träume nachdenken und Kraft schöpfen. Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit.

Beruf und Finanzen

Bei allem Respekt vor Deiner Tatkraft, sie muss gelenkt sein. Wenn Du den Überblick verlierst, dann drohen Verluste. Hindernisse am Arbeitsplatz sollten zum Umdenken anregen. Du hast das Zeug zum Lebenskünstler. Du bist von Deiner Sache überzeugt und wirkst auch überzeugend. Mache weiter so! Du hast eine Idee im Auge, die Dich neugierig macht, allerdings fehlt die Konzentration.