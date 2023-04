Junges Paar wird tot in Wohnung gefunden: Was dort geschah, ist kaum zu glauben

Holcombe (England) - Werden zwei junge Menschen tot in einer Wohnung aufgefunden, sind in den meisten Fällen eskalierte Beziehungsdramen, Drogen oder ein Gasleck der Grund dafür. Doch im Falle von Aleasha S. (†32) und ihrem Ex-Freund Josh S. (†30) ist kaum zu glauben, was die Sun aktuell berichtet. Demnach starb das Paar aus dem englischen Dorf Holcombe gleichzeitig eines natürlichen Todes.