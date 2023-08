Riesiger Feuerball gesichtet: Anwohner rätseln, Behörden haben Erklärung

Melbourne (Australien)- Rätselhaft. Eine merkwürdige Himmelserscheinung hat in der Nacht zum Dienstag viele Bewohner der australischen Großstadt Melbourne um den Schlaf gebracht. War es ein Ufo, ein Meteor oder doch etwas ganz anderes?

Brenda wollte sich bei Instagram hingegen nicht festlegen. Sie schrieb: "Was es auch war, es war wunderschön."

Andere schlaflose Social-Media-Nutzer hofften hingegen, einen Sternschnuppen-Schwarm gesehen zu haben. "Ich dachte an die Perseiden [ein Meteorstrom, der im August auftritt, Anm. d. Red.]", schrieb etwa Troy unter ein Video der Erscheinung.

Viele andere schauten fasziniert gen Himmel. "Ich habe noch rechtzeitig ein Foto gemacht", freut sich Ward Armstrong. "Dann zerbrach es in tausend Stücke". Er fragte bei Facebook in die Runde: "War das ein Meteor?"

Ein riesiger Feuerball rauschte zu nächtlicher Stunde über die australische Großstadt. Ganz langsam habe er sich bewegt und sei dann zerbrochen, berichteten aufgeschreckte Anwohner in den sozialen Medien. Zuvor wollen einige mehrere "laute Knalle" vernommen haben.

Was war da am Himmel über Melbourne los?

Beim Feuerball von Melbourne soll es sich um Weltraumschrott einer russischen Sojus-2-Trägerrakete handeln © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Auch bei der australischen Weltraumagentur liefen wohl in der Nacht die Telefone heiß.

Am Dienstagmorgen hatte man eine Erklärung für das Mystery-Licht gefunden.

Bei dem Feuerball handelt es sich demnach um die Trümmer einer russischen Trägerrakete, die zuvor in Nordrussland startete und einen Navigationssatelliten ins All brachte.

Der Weltraumschrott sei dann mit Überschallgeschwindigkeit wieder in die Atmosphäre eingetreten und dabei verglüht. Infolgedessen sei es zu einer Reihe von sogenannten Sonic Booms, lauten Überschallknallen, gekommen.

"Wir haben festgestellt, dass die Lichtblitze, die über Nacht am Himmel von Melbourne zu sehen waren, wahrscheinlich die Überreste einer russischen Sojus-2-Rakete waren, die wieder in die Erdatmosphäre eingetreten ist", teilte die Weltraumbehörde auf Twitter mit. "Der Start der Rakete erfolgte am frühen Abend vom Kosmodrom Plesetsk."

Die Teile der abgetrennten Raketenstufe seien planmäßig hinter Tasmanien in den Pazifik gestürzt. Man habe die Sache im Blick, so die Behörden.

Kein Grund zur Sorge - spektakulär war der Anblick trotzdem allemal.