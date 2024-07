Schock nach DNA-Test: Mann findet "unheimliche Wahrheit" über seine Abstammung heraus

Das Ergebnis eines DNA-Tests veränderte alles. (Symbolbild) © 132rf/dolgachov

Dennis "DWayne" Deel (66) aus Ohio hoffte, entfernte Verwandte zu finden. Also bestellte er bei einem großen Anbieter ein DNA-Kit für zu Hause, hielt sich penibel an die Anleitung und schickte seine DNA an das Unternehmen. Nach einiger Zeit bekam er das Ergebnis zugeschickt.

Resultat: Dennis ist zum Teil ein Neandertaler! "Sie haben mehr Neandertaler-DNA als 99 % der anderen Kunden", hieß es in der Auswertung.

Nach dem ersten Schock wandte sich der 66-Jährige an das Magazin Newsweek, um seine Geschichte zu erzählen. Inzwischen hat er sich mit seiner ungewöhnlichen Abstammung abgefunden, macht er deutlich. "Ich trage mein Neandertaler-Erbe wie ein Ehrenabzeichen", sagt Dennis bestimmt.

"Ich scherze immer gerne, dass ich wegen meiner kleinen Statur und langen Arme zum Teil ein Hobbit bin", sagt der 66-Jährige. Endlich kennt er die "unheimliche Wahrheit."

Dennis zu Newsweek: "Die Leute halten mich oft für etwas seltsam, wenn ich ihnen sage, dass ich ein Neandertaler bin". Denn bislang hat er noch niemanden getroffen, der so viele Neandertaler-Gene in sich trägt wie er.