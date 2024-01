Was ist das? Quallen-ähnliches Wesen schwebt nachts über Militärbasis

Irak - Bei diesen Aufnahmen stockt einem erstmal der Atem: Ein mysteriöses Wesen schwebt über einem US-Militärstützpunkt im Nahen Osten. Eigentlich sollte das Bildmaterial unter Verschluss bleiben, gelangte aber jetzt über Umwege an die Öffentlichkeit und ging im Internet direkt viral. Alle fragen sich: Was wurde da gefilmt?

Diese Quallen-ähnliche Kreatur schwebte in einer Oktobernacht über einem Militärstützpunkt im Irak. © Bildmontage/Screenshot/X/@JeremyCorbell

Es ist 2018, Oktober, irgendwo im Irak. Eine Überwachungskamera schwenkt in der Nacht gerade über das Gelände einer Militärbasis der Vereinigten Staaten, als plötzlich ein merkwürdiges Objekt auftaucht.

Das fliegende Ding, was mit seinen herab baumelnden Teilen schon fast einer Qualle gleicht, wechselt sogar seine Farben, als es sich zielstrebig im Luftraum des Stützpunktes umherbewegt.

Der investigative Filmemacher Jeremy Corbell, der behauptet, dass geheime Quellen ihm das etwa sechs Jahre alte Video unter großem "Risiko" zugespielt haben, erklärt laut Metro, dass das vermeintliche UFO nach seinem Überflug in einen See in der Nähe getaucht sei und dort 17 Minuten verblieben wäre. Anschließend sei das Wesen in einem 45-Grad-Winkel in den Himmel geschossen.

Seinen Aussagen nach hätte man die Quallen-Kreatur mit dem bloßen Auge nicht erkennen können. Lediglich eine Wärmebildkamera hätte die Erscheinung aufzeichnen können. Diese nahm außerdem die unterschiedlichen Farben des Objektes wahr, die offenbar auf eine wechselnde Temperatur hinweisen.