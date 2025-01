Strom und Internet dank Elon Musk: Milliardär schickt Cybertrucks nach Los Angeles

Die Cybertrucks sollen als "mobile Basisstationen" die Internet- und Stromversorgung gewährleisten. © Screenshot: facebook.com/AltadenaMountainRescue

Sein Vorhaben teilte der 53-Jährige selbst durch einen Post auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit.

In diesem entschuldigte er sich zunächst bei all den Leuten, die in der letzten Zeit einen seiner Tesla-SUVs nach Kalifornien bestellt haben, denn die Lieferzeit des neuen Fahrzeugs wird sich erheblich verzögern.

Die Autos möchte er nämlich in der jetzigen Situation als "mobile Basisstationen" in Los Angeles nutzen. Dort sollen die Autos - dank ihrer sehr großen Batterie - als Stromquelle genutzt werden. Zusätzlich hat Musk seine Autos mit dem eigenen Starlink-Internet ausgestattet.

Da dieses über Satelliten und nicht über Kabel übertragen wird, ist es so nahezu überall auf der Welt möglich, eine Internetverbindung herzustellen. In Los Angeles sind viele Leitungen im Moment durch die Brände beschädigt, wodurch auch das Internet vor Ort gestört ist.

Die Cybertrucks fungieren also als eine Art Kombination aus WLAN-Router und Notstromgenerator.