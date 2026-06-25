25.06.2026 12:13 Heftige Erdbeben erschüttern Venezuela: 32 Tote, 700 Verletzte - stärkstes Beben seit über 100 Jahren

Zwei Beben innerhalb von nur 39 Sekunden: Viele Gebäude in Venezuela sind eingestürzt. Helfer suchen nach Verschütteten. Es werden zahlreiche Tote befürchtet.

Von Andrea Sosa, Jürgen Bätz Caracas - Nach zwei sehr starken Erdbeben in Venezuela suchen die Rettungskräfte unter den Trümmern weiter nach zahlreichen Verschütteten. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Beben mit 7,2 und 7,5 an.

Ein Mann springt nach einem Erdbeben von einem eingestürzten Gebäude. © Adrian Naranjo/AP/dpa Die Regierung rief den Notstand aus und sprach von großen Schäden. Fotos und Videos zeigten an mehreren Orten eingestürzte Gebäude. Der Zugverkehr im Land wurde eingestellt, der internationale Flughafen der Hauptstadt Caracas wurde geschlossen. Nach Angaben der Regierung sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 weitere verletzt worden. Erdbeben Angst vor hohen Wellen und Tsunami: Heftiges Beben erschüttert Japan - wird es noch schlimmer? Nach Einschätzungen der US-Geologiebehörde USGS könnte die Zahl der Todesopfer auf 10.000 bis 100.000 steigen. TAG24 berichtet im Liveticker über das Geschehen in Venezuela.

25. Juni, 12.13 Uhr: Auswärtige Amt ruft Deutsche in Venezuela zu Vorsichtsmaßnahmen auf

Das Auswärtige Amt hat deutsche Staatsbürger in Venezuela nach den beiden schweren Erdbeben in dem Land zu weiteren Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. In den Reise- und Sicherheitshinweisen des Außenministeriums in Berlin wurden die Deutschen in dem Land unter anderem aufgerufen, sich mit den Verhaltenshinweisen des Deutschen Geoforschungszentrums für Erdbeben vertraut zu machen und sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand des Auswärtigen Amts einzutragen. Informationen über mögliche deutsche Opfer in Venezuela gab es zunächst nicht.

25. Juni, 12.08 Uhr: Merz sagt Venezuela nach Erdbeben Hilfe zu

Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela hat die Bundesregierung Hilfe zugesagt. "Die Nachrichten vom fürchterlichen Erdbeben in Venezuela machen tief betroffen. Deutschland steht an der Seite Venezuelas und wird helfen", schrieb Bundeskanzler Friedrich Merz auf X. "Unsere Gedanken gelten den Opfern und jenen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Den Verletzten wünsche ich Kraft und schnelle Genesung." Auch Außenminister Johann Wadephul (CDU) zeigte sich auf X "zutiefst bestürzt" und sagte Hilfe zu. Bei zwei schwere Erdbeben innerhalb von nur 39 Sekunden sind in Venezuela mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Rund 700 weitere wurden nach ersten Erkenntnissen der Behörden verletzt.

Der Bundeskanzler Friedrich Merz (70). © Kay Nietfeld/dpa

25. Juni 12.04 Uhr: Nur Sekunden lagen zwischen den heftigen Erschütterungen

Zwischen beiden Erschütterungen lagen laut USGS nur 39 Sekunden. Das erste Beben ereignete sich am Mittwoch um 18.04 Uhr (Ortszeit) 24 Kilometer östlich von San Felipe im Nordwesten des Landes in einer Tiefe von 21,9 Kilometern. Das zweite, stärkere Erbeben ereignete sich wenige Kilometer weiter nördlich in nur rund zehn Kilometern Tiefe. Wegen der geringen Tiefe dürften die Auswirkungen des zweiten Bebens größer sein. Mit einer stärke von 7,5 ist das Erdbeben laut der USGS das Heftigste in dem südamerikanischen Land seit mehr als einem Jahrhundert. Ein noch stärkeres Beben der Stärke 7,7 gab es zuletzt im Jahr 1900 nordöstlich der Hauptstadt Caracas vor der Küste Venezuelas.

25. Juni, 11.58 Uhr: Es bebte an einem Feiertag

Die Beben, die laut der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 7,2 und 7,5 hatten, ereigneten sich gegen 18 Uhr Ortszeit an einem Feiertag. Viele Menschen waren daher zu Hause oder verbrachten die Zeit im Freien. Am 24. Juni erinnert Venezuela an die Schlacht von Carabobo gegen die spanische Kolonialmacht im Jahre 1821. "Es sind intensive Rettungsarbeiten zugange, um die Leben zu retten, die Gott uns retten lässt", sagte die Präsidentin. Die bislang gemeldeten 32 Toten seien nicht aus La Guaira. Sie sprach von einer Tragödie und einem Erdbeben "noch nie dagewesenen Ausmaßes" in dem südamerikanischen Land. Vergleichbare Erdstöße hatte es zuletzt im Jahr 1900 gegeben.

Anwohner trösten einen Mann vor ihren Häusern nach mehreren Erdbeben. © Ariana Cubillos/AP/dpa

25. Juni, 11.32 Uhr: Trump will seinen "neuen Freunden" helfen

US-Präsident Donald Trump (80) sicherte dem Land schnelle Hilfe zu. Er habe alle US-Behörden angewiesen, sich darauf vorzubereiten, schnell zu helfen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die beiden Erdbeben seien von "massivem Ausmaß" gewesen und hätten zu einer "verheerenden Zahl Toter" geführt, schrieb Trump. Er machte dabei keine Angaben dazu, auf welche Informationen sich seine Aussage zur Opferzahl stützte. "Wir werden für unsere neuen und großartigen Freunde da sein", schrieb Trump - wohl mit Blick auf die Übergangsregierung in Caracas. Weiter erklärte er in Bezug auf das wahrscheinliche Ausmaß der Folgen: "Die ersten Berichte sind nicht gut!!!" US-Außenminister Marco Rubio erklärte kurze Zeit später, die Regierung bringe sofort Such- und Rettungsmannschaften sowie humanitäre und medizinische Hilfe auf den Weg. Auch andere Länder sagten sofort Hilfe zu.

Rettungskräfte durchsuchen nach einem Erdbeben die Trümmer. © Javier Campos/AP/dpa

25. Juni, 10.44 Uhr: Pistorius bietet Venezuela Hilfe der Bundeswehr an

Verteidigungsminister Boris Pistorius (66) hat nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela Hilfe der Bundeswehr angeboten. "Die Bundeswehr steht bereit und kann kurzfristig bis zu sechs Transportflugzeuge A400 M zur Verfügung stellen, sobald Unterstützung von uns angefordert wird", erklärte der SPD-Politiker über den Whatsapp-Kanal des Ministeriums. So könnten Personal und Material des Technischen Hilfswerks (THW) nach Venezuela gebracht, aber auch Transportflüge innerhalb Venezuelas ermöglicht werden. Die Transportflüge würden auch den Partnern vor Ort angeboten. "Die Nachricht von den vielen Tausenden Toten in Venezuela hat mich tief erschüttert. Die beiden Erdbeben sollen mit die schwersten des laufenden Jahres gewesen sein. Jetzt gilt es, schnell Hilfe zu leisten", schrieb Pistorius. Er danke allen Soldaten, die sich jetzt bereits auf diesen Einsatz vorbereiteten.

Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in einem eingestürzten Gebäude nach einem Erdbeben. © Ariana Cubillos/AP/dpa

25. Juni, 9.36 Uhr: Innenminister: "Äußerst alarmierende Situation"

Der Präsident der Dominikanischen Republik, Luis Abinader (58), erklärte spezialisierte Such- und Rettungsteams der Streitkräfte würden am Morgen nach Venezuela aufbrechen. "Wir haben es mit einer äußerst alarmierenden Situation zu tun", sagte Innenminister Diosdado Cabello (63) im Fernsehen. Er rief die Menschen dazu auf, an sicheren Orten zu bleiben. Nach schweren Erdbeben seien normalerweise Nachbeben zu erwarten, die bereits beschädigte Gebäude zum Einsturz bringen könnten, warnte der Minister. Um Explosionen zu verhindern, hätten die Behörden angeordnet, die Gaszufuhr zu unterbrechen.

Rettungskräfte tragen nach einem Erdbeben einen Verletzten weg. © Ariana Cubillos/AP/dpa

25. Juni, 8.12 Uhr: Fotos und Videos zeigen Ausmaß der Schäden in Venezuela

In sozialen Netzwerken kursierten Videos von beschädigten Gebäuden und Schäden unter anderem am Flughafen von Caracas. Die geschäftsführende Präsidentin sprach von einem "Vorfall mit schwerwiegenden Folgen". Das US-Außenministerium richtete nach eigenen Angaben einen Krisenstab ein, um in Absprache mit der venezolanischen Regierung Such- und Rettungsmannschaften sowie humanitäre und medizinische Hilfe zu schicken. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele (44), schrieb ebenfalls auf der Plattform X, es stünden 300 Rettungskräfte und Sanitäter sowie 50 Tonnen Hilfsgüter bereit, um in die venezolanische Hauptstadt Caracas gebracht zu werden.