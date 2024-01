Dauerregen in Hessen: Hochwasserlage wird sich deutlich verschärfen!

Bereits zu den Weihnachtsfeiertagen war die Hochwasserlage in Hessen angespannt, so wie hier in Bad Karlshafen an der Weser. © Stefan Rampfel/dpa

Für den Westen und den Osten von Hessen gab es eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor ergiebigem Dauerregen bis Donnerstag.



Einschließlich des bereits seit Montagabend gefallenen Regens werden bis Donnerstagnacht gebietsweise laut dem Landesamt Niederschlagsmengen zwischen 45 Liter pro Quadratmeter und in Staulagen sogar Mengen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Schwerpunkte sollen vor allem Rothaargebirge, Westerwald, Vogelsberg, Rhön und Spessart sein.

Am Dienstag war den Angaben nach an vier Pegeln die Meldestufe 1 überschritten: Bad Karlshafen an der Weser mit steigender Tendenz, der Pegel Eppstein am Schwarzbach ebenfalls mit steigender Tendenz sowie beide Pegel unterhalb der Edertalsperre: Affoldern und Fritzlar.

Bei Meldestufe 1 sind die Gewässer randvoll, kleinere Uferbereiche werden überschwemmt.