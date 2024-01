Erneute Hochwasser-Warnung: Anwohner sollen Wertgegenstände höher lagern

Hamburg - Die aktuelle Hochwasserlage bleibt auch in mehreren Hamburger Stadtteilen weiter angespannt. Besonders Bergedorf und Lohbrügge sind weiterhin betroffen, der Alster-Zufluss Bille steigt immer weiter an und droht, ganze Straßen zu überschwemmen.

Die Bille fließt im Norden Bergedorfs. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Um 13.30 Uhr gab das Bezirksamt Bergedorf über die Warn-App "Nina" eine offizielle Warnung vor Überschwemmungen heraus.

Dort heißt es: "Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist entlang der Bille im Bereich Möörkenweg/Chrysanderstraße weiterhin mit erhöhten Wasserständen zu rechnen. Ergreifen Sie eigentumssichernde Maßnahmen".

Es wird geraten, das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren sowie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile zu transportieren.

Zudem sollen sich Anwohner bei Überschwemmungsgefahr nicht in Kellern oder Tiefgaragen aufhalten. Bereits am Mittwoch hatte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Hamburger Umweltbehörde vor Hochwasser an einigen Binnengewässern gewarnt.

Neben der Bille sind nach der Tabelle des städtischen "Warndienst Binnenhochwasser" auch die Pegelstände der Alster an der Bäckerbrücke und am Haselknick im roten Bereich, ebenso der Nebenfluss Ammersbek am Brügkamp betroffen.