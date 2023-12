Flutwelle in Braunschweig erwartet: Menschen sollen reagieren

Braunschweig - Das Hochwasser in Niedersachsen macht auch der Stadt Braunschweig zu schaffen. Am Abend wird eine neue Flutwelle erwartet.

Die Oker könnte am Dienstagabend eine Flutwelle mit sich bringen. © Thomas Schulz/dpa

Aus Vorsicht vor einer Flutwelle an der Oker hat die Stadt Braunschweig am Dienstag mehrere Straßen in Flussnähe gesperrt.

Gleichzeitig wurden Anwohner und Besucher aufgefordert, ihre dort abgestellten Autos umzuparken.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, rechnet man mit dem baldigen Überfluten der Straßen, die zur Oker führen. In den späten Abendstunden erwarte man eine neue Hochwasserwelle.

Grund dafür ist das Ableiten von Wasser aus der Okertalsperre.

Am Dienstag war diese vollgelaufen.