Hochwasser im Liveticker: Wann Alarmstufe 1 in Dresden erreicht werden soll

Dresden - Das kommende Extremwetter und das drohende Hochwasser könnten die Chaos-Woche für Dresden perfekt machen! Am Mittwoch stürzte ein Teil der Carolabrücke ein, seitdem befindet sich die Stadt in Aufruhr. Nun werden für Dresden und Umgebung auch noch extreme Elbpegelstände prognostiziert.

Alle Infos zu dem drohenden Hochwasser in Dresden findet Ihr in unserem Liveticker!

Wettermodelle gehen derzeit von bis zu 300 Litern pro Quadratmeter in Teilen Tschechiens aus. Als Reaktion darauf hat die Regierung den Zufluss der Elbe erhöht - somit strömt sogar noch mehr Wasser in Richtung Dresden als ohnehin schon!

Ab dem heutigen Freitag werden in Tschechien extreme Regenmengen mit Hochwasser durch Tief "Anett" erwartet. Dies wird auch an Sachsen und seiner Landeshauptstadt nicht spurlos vorübergehen.

Bereits am frühen Abend soll die 2-Meter-Marke geknackt werden. Am Wochenende soll dann nicht nur Alarmstufe 1, sondern mindestens auch Alarmstufe 2 (5 Meter) erreicht werden. Stufe 3 (6 Meter) könnte Anfang nächster Woche erreicht werden!

Seit dem heutigen Freitag steigt die Wasserführung in der sächsischen Elbe an.

Das Landeshochwasserzentrum warnt: "Mit dem Überschreiten des Richtwertes der Alarmstufe 1 wird am Pegel Schöna in der Nacht zum Sonntag (15.09.), am Pegel Dresden im Tagesverlauf des 15.09. und am Pegel Riesa in den Abend- bis Nachtstunden des 15.09. gerechnet."