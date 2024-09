Hochwasser in Dresden: Experten rechnen mit "langabfallendem" Scheitelpunkt

Alle Infos zum Hochwasser in Dresden und Umgebung findet Ihr in unserem Liveticker!

Aktuelle Vorhersagen gehen davon aus, dass sich danach Alarmstufe 2 über mehrere Tage halten wird. Es dürfte also noch ein wenig dauern, bis mögliche Arbeiten an der Carolabrücke fortgesetzt werden können.

Alternativ könne am selben Tag der Große Flohmarkt am Haus der Presse (9 bis 15 Uhr) besucht werden.

Nicht nur in der Dresdner Innenstadt ist der Anstieg des Flusspegels deutlich zu beobachten.

Auch am Rand von Dresden bahnt sich die Elbe ihren Weg. So ist in Zschieren ein Teil des Elbe-Radwegs gesperrt, weil dieser direkt ins Nasse führen würde. Auch in Kleinzschachwitz ist mehr Wasser in der Elbe als sonst. Aus diesem Grund verkehrt seit Sonntag auch die Autofähre zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz nicht mehr.