Hochwasser im Liveticker: Brandenburg rechnet mit einer noch ernsteren Lage

18. September, 8.46 Uhr: Feuerwehrmann in Italien bei Unwetter getötet

Bei heftigen Regenfällen in der Region Apulien im Süden Italiens ist ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Der Geländewagen des 59 Jahre alten Mannes wurde in der Nähe der Gemeinde San Severo von Wassermassen mitgerissen, wie die Behörden mitteilten. Dabei ertrank er. Der Mann wollte anderen Autofahrern helfen und hätte demnächst in Rente gehen sollen.

In Italien kam ein Feuerwehrmann bei einem Unwetter ums Leben. © Stefano Porta/LaPresse via ZUMA Press/dpa

18. September, 8.31 Uhr: Zweithöchste Hochwasser-Alarmstufe in Dresden

Die Elbe hat in Dresden die Sechs-Meter-Marke erreicht. Es gilt dort nun laut Landeshochwasserzentrum die Alarmstufe 3 (Stand: 7.45 Uhr). Das bedeutet für die Anwohner, dass bebaute Fläche, überörtliche Straßen und Schienenwege überschwemmt werden können. Nach aktuellen Vorhersagen soll der Wasserstand im Laufe des Tages weiter steigen, bevor er in der Nacht auf Donnerstag wieder leicht sinkt. Demnach wird nicht erwartet, dass das Hochwasser die höchste Alarmstufe 4 ab sieben Metern erreicht wird.

In Dresden gilt am Mittwoch die zweithöchste Alarmstufe. © Robert Michael/dpa

18. September, 7.21 Uhr: Wasser der Isar in Niederbayern angestiegen

Im Süden und Osten Bayerns sollte sich die Lage weiter entspannen. So sanken die Wasserstände der Sempt im Landkreis Erding sowie der Donau in Passau unter die Richtwerte für die zweithöchste Warnstufe 3. An der Isar in Niederbayern stieg das Wasser dagegen noch an. In Landshut wurde der Richtwert der Meldestufe 3 überschritten. Das bedeutet, dass das Wasser einzelne bebaute Grundstücke oder Keller fluten kann und Sperrungen von Straßen möglich sind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Dienstag mitgeteilt: "Neuer Dauerregen oder ein Temperatursturz sind aber erst mal nicht in Sicht."

17. September, 21.59 Uhr: Ab Donnerstag fallende Wasserstände an der Elbe

Zwar würde die Elbe bis Mittwoch weiter steigen, Alarmstufe vier sei aber laut Hochwasserzentrale an keinem sächsischen Elbpegel zu erwarten. Ab Donnerstag sei wegen der nachlassenden Niederschläge mit fallenden Wasserständen der Elbe zu rechnen. Die Pegel an Neiße, Spree und Schwarzer Elster sanken in Sachsen bereits wieder.

Der Hochwasserscheitel wird sich dann weiter in den Unterlauf der Elbe Richtung Sachsen-Anhalt und Brandenburg fortsetzen. Auch an Neiße und Oder in Brandenburg steigen die Pegel deutlich an. Für Bayern hob der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen wegen ergiebigen Dauerregens auf. Es könne aber "noch bis über die Wochenmitte hinaus" teils größere Hochwasser an einigen Flüssen geben.

Ab Donnerstag dürften Bewohner der Elbstädte in Sachsen durchatmen, dann sollen die hohen Wasserstände fallen. © Robert Michael/dpa

17. September, 20.50 Uhr: Feuerwehr rückt in Österreich zu mehr als 33.000 Einsätzen aus

Trotz nachlassender Regenfälle hat es in den Hochwasser-Gebieten in Mittel- und Osteuropa am Dienstag noch keine Entwarnung gegeben. Im stark betroffenen Bundesland Niederösterreich wurden weitere Orte evakuiert, ganze Landstriche stehen nach Dauerregen unter Wasser. Allein in der Nacht zu Dienstag wurden sieben Ortschaften evakuiert. 26 Dörfer waren am Dienstag immer noch von der Außenwelt abgeschnitten. Insgesamt rückte die österreichische Feuerwehr seit Freitag zu mehr als 33.000 Einsätzen aus.

Im Osten Österreichs herrscht seit Tagen Ausnahmezustand, die Feuerwehr behält den Überblick. © Unbekannt/BFKDO AMSTETTEN/dpa

17. September, 17.57 Uhr: Regentief verlässt Polen - trockenere Tage in Sicht

Nach starken Regenfällen und verheerenden Überschwemmungen ist in Polen besseres Wetter in Sicht. Das sogenannte Genuatief - ein im Raum Genua entstandenes Tief - bewege sich von Polen weg in Richtung Südwesten, sagte eine Mitarbeiterin des Meteorologischen Instituts der Nachrichtenagentur PAP. Die Regenfronten würden sich noch in der Slowakei und Tschechien halten. Polen gerate dagegen zunehmend unter den Einfluss eines ausgedehnten Hochdruckgebiets, es winkt Sonne.

17. September, 17.19 Uhr: Zahl der Todesopfer nach Hochwasser in Polen steigt

In den polnischen Hochwassergebieten sind nach Polizeiangaben zwei weitere Tote gefunden worden. Es handele sich um zwei Männer. Die Leiche des einen Mannes sei in einem Auto in dem Dorf Ladek-Zdroj entdeckt worden. Der zweite Tote wurde in Stronie Slaskie im Flussbett der Biala Ladecka gefunden. Damit steigt die Zahl der Toten auf sechs. Nach anderen Berichten liegt die Zahl der Todesopfer höher. So berichtete das Portal Onet unter Berufung auf Angaben der Regionalverwaltung in Klodzko von insgesamt zehn Toten.

Feuerwehrleute im Südwesten Polens haben alle Hände voll zu tun, Hochwasserschäden zu beseitigen. © Marcin Muskała/KG PSP/AP

17. September, 17.05 Uhr: Oder-Stadt baut Schutzwände auf und verlegt Wahllokale

Die Stadt Frankfurt (Oder) bereitet sich auf das bevorstehende Hochwasser mit dem Aufbau von Schutzwänden und Sandsäcken vor. Zwei Wahllokale werden vorsorglich ins Rathaus verlegt. Das kündigte Oberbürgermeister René Wilke (parteilos) an. Am Sonntag, wenn in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt wird, soll ihm zufolge nach der bisherigen Prognose Alarmstufe 2 herrschen, ab Montag möglicherweise Stufe 3. Mit Blick auf die Entwicklung des Oder-Hochwassers sagte Wilke: "Es gibt keinen Grund für Panik." Frankfurt (Oder) habe Erfahrung mit Hochwasser.

René Wilke (2.v.l., parteilos), Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder) informierte am Dienstag über die Hochwasserlage. © Patrick Pleul/dpa

17. September, 16.25 Uhr: Versicherer in Tschechien rechnen mit enormen Schäden

Man rechne mit versicherten Schäden von umgerechnet etwa 670 Millionen Euro, sagte ein Sprecher des nationalen Versicherungsverbands nach Angaben der Agentur CTK. Davon entfalle die eine Hälfte auf Privathaushalte und die andere auf Industrie und Gewerbe. Doch nicht jeder Hausbesitzer ist versichert. Die staatlichen Forstbetriebe Lesy CR bezifferten in einer ersten Schätzung ihre Schäden auf umgerechnet mehr als acht Millionen Euro. Rund 260.000 Kubikmeter Holz seien in den Staatswäldern beschädigt. Viele Brücken sind zerstört oder beschädigt.

Die Schäden in Tschechien sind enorm, Hilfsorganisationen starteten bereits Spendenaufrufe. © Deml Ondrej/CTK/dpa

17. September, 16.20 Uhr: Donau in Österreich für Schifffahrt gesperrt

Nach den heftigen Niederschlägen der vergangenen Tage dürfen auf dem österreichischen Abschnitt der Donau bis auf Weiteres keine Schiffe fahren. Wegen der Sperre sitzen derzeit rund 70 Güterschiffe und 70 Personenschiffe in Österreich fest. Die meisten Passagiere konnten bereits an Land gehen. Die Totalsperre der Donau ist in Kraft, weil die hohen Pegelstände nach Ende des Dauerregens nur langsam sinken. Durch die steigenden Temperaturen sei nun eine Schneeschmelze in den Bergen zu erwarten, hieß es aus dem Ministerium. Deshalb sei ein neuerlicher Anstieg der Donau zu befürchten.

Die Donau führt Unmengen an Wasser mit sich. Schiffe fahren zu lassen, wäre viel zu gefährlich. © Daniel Killinger/APA/dpa

17. September, 16.12 Uhr: Appell von Zoo in Polen - Helft uns beim Befüllen von Sandsäcken

Der Zoo der niederschlesischen Stadt Breslau (Wroclaw) hat vor einer erwarteten Hochwasserwelle die Bürger um Hilfe gebeten - und viele Freiwillige gefunden. "Liebe Freunde, wir brauchen Eure Hilfe. Wenn ihr die Möglichkeit und freie Hände zum Arbeiten habt, dann helft uns bitte, Sand in Säcke zu füllen", schrieb die Zoodirektion auf Facebook. Am Nachmittag seien bereits 200 Freiwillige und Mitarbeiter des Zoos dabei gewesen das Gelände vor Überflutung zu sichern. Der Zoo liegt direkt an der Oder und wird zudem noch von einem Altarm des Flusses eingerahmt.

Der 1864 gegründete Zoologische Garten in Breslau ist einer der größten in Polen und beherbergt 12.000 Arten. Für die Helfer gab es also viel zu tun! © Screenshot/Facebook/ZOO Wrocław

17. September, 15.35 Uhr: Sachsen kommt laut Minister bei Hochwasser glimpflich davon

Sachsen kommt nach Einschätzung von Umweltminister Wolfram Günther (51, Grüne) beim aktuellen Hochwasser "mit einem blauen Auge davon, vielleicht noch nicht mal". Die Pegelstände seien insgesamt niedriger als zwischenzeitlich zu befürchten war. Bei der Elbe werde es noch dauern, bis sie unter die Alarmstufe 1 komme, eventuell bis Ende September, da Tschechien die Talsperren nach und nach ablassen werde. Günther verwies darauf, dass sich diese Ereignisse seit der Jahrhundertflut 2002 wiederholten, der Freistaat aber seitdem auch massiv gehandelt habe. "Wir haben 3,3 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert."

Dresden und auch der gesamte Freistaat kommen wahrscheinlich mit einem blauen Auge aus der Hochwasserlage. © Robert Michael/dpa

17. September, 15.09 Uhr: Polizisten und Feldjäger sollen Plünderer in Polen fassen

Nach Berichten über Plünderungen schickt Polen zusätzliche Polizisten sowie Feldjäger der Armee in die Überschwemmungsgebiete.

Mehrere Plünderungen seien bislang in den Überschwemmungsgebieten angezeigt worden. © Maciej Krysinski/KG PSP/State Fire Service of Poland/AP/dpa

17. September, 14.53 Uhr: Neiße, Elbe und Spree über Ufer getreten

Angesichts steigender Wasserstände sind die Flüsse Lausitzer Neiße, Elbe und Spree in Brandenburg über die Ufer getreten. Es gilt bislang Hochwasser-Alarmstufe 1 am Pegel der Spree in Spremberg, bei Klein Bademeusel (Spree-Neiße-Kreis) und der Elbe-Stadt-Mühlberg (Kreis Elbe-Elster). Tiere und Maschinen sollen aus Überschwemmungsgebieten gebracht und Hochwasserschutzanlagen überprüft werden. Die Regionen treffen erste Vorkehrungen, Krisenstäbe tagten.

Im Stadtzentrum von Guben hält sich die Neiße noch zurück. Die Bewohner hoffen, dass Pegelstände wie 2010 (damals 4,57 Meter) nicht erreicht werden. © Patrick Pleul/dpa

17. September, 12.47 Uhr: Fünftes Opfer in Österreich entdeckt

In Österreich haben Einsatzkräfte ein weiteres Flut-Opfer tot aufgefunden. Die 81-Jährige wurde am Dienstag in ihrem überschwemmten Haus in Würmla in Niederösterreich entdeckt, wie die Behörden mitteilten. Damit steigt die Zahl der Hochwasser-Toten in Österreich nach Zählung der Behörden auf fünf. Die genaue Todesursache von einem der Opfer ist allerdings weiter unklar.