Hochwasser in Köln: Dauerregen an Weihnachten erwartet, Rheinpegel steigt wieder

Der Rhein ist bereits Mitte Dezember in Köln über die Ufer getreten.

Die Pegelstände werden zum Ende der Woche wieder die Hochwassermarke I überschreiten, heißt es in einer Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV).

Über die Feiertage fehlt dann voraussichtlich nicht mehr viel, bis die Hochwassermarke II überschritten wird.

In Köln liegt die Marke I bei 6,20 Metern und die Marke II bei 8,30 Metern. In Düsseldorf gelten 7,10 Meter und 8,80 Meter als Richtwerte.

Beim Überschreiten der ersten Stufe greifen Einschränkungen für die Schifffahrt. Ab Marke II muss der Verkehr auf dem Rhein in den betroffenen Abschnitten komplett gestoppt werden.

Erst Mitte Dezember hatte es ein erstes Hochwasser in diesem Winter gegeben, wobei in Köln ein Höchststand von 7,37 Metern erreicht wurde. Am heutigen Mittwochmittag lag der Pegel in der Domstadt bei 6,09 Metern.

Die Stadt Düsseldorf kündigte den Einsatz von schwerem Gerät an, um zum Schutz gegebenenfalls Hafentore schließen zu können.