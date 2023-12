Hochwassergefahr in Hessen: Lage spitzt sich weiter zu

Nach reichlich Regen sind viele Flüsse und Bäche in Hessen randvoll oder über die Ufer getreten - und der DWD warnt mancherorts weiter vor Dauerregen.

Wiesbaden/Hessen - Angesichts ergiebiger Regenfälle ist die Hochwasserlage in Teilen Hessens angespannt. An einzelnen Flusspegeln sei die Meldestufe 3 überschritten, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) an Heiligabend mit.

Der anhaltende Regen verschärft die Hochwasserlage in Hessen weiter. © Christian Lademann/dpa Am Vormittag sei an 30 Pegeln die Meldestufe 1, an 9 Pegeln die Meldestufe 2 und am Pegel Bad Karlshafen/Weser die Meldestufe 3 überschritten gewesen. Da mit weiterem Dauerregen vor allem in den Staulagen von Rothaargebirge, Westerwald und dem Vogelsberg zu rechnen sei, seien die Flüsse Diemel, Eder, Fulda sowie die Lahn und ihre westlichen Einzugsgebiete besonders betroffen. Regional hätten hingegen die Niederschläge nachgelassen und die Hochwasserwellen seien von den Ober- in die Unterläufe abgeflossen, so dass diese nun verstärkt betroffen seien. Zudem dürften angesichts neuen Regens auch in Südhessen Meldestufen überschritten werden. Hochwasser Hochwasser in Dresden: Das ist der aktuelle Stand Die Meldestufe 2 galt am Sonntag in Nordhessen an den Pegeln Dalwigksthal/Orke, Schmittlotheim/Eder, Haueda/Diemel sowie an den Fuldapegeln Bronzell und Bad Hersfeld. Die Meldestufe 3 sei bereits am Vortag kurzzeitig an den Pegeln Dalwigksthal/Orke und Philippsthal/Ulster überschritten worden.

Hessische Ortschaften teils vom Hochwasser eingeschlossen: Weiterer Regen angesagt