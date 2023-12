Lage bleibt angespannt: Keine Hochwasser-Entwarnung für NRW

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) dankte am Dienstag den Einsatzkräften und ehrenamtlichen Helfern, die die ganzen Weihnachtstage über im Hochwasser-Einsatz gewesen seien. "Was sie für uns alle leisten, verdient größte Wertschätzung und Respekt", sagte Faeser der "Rheinischen Post". In Nordrhein-Westfalen seien allein 940 THW-Helferinnen und Helfer aus fast 60 Ortsverbänden im Einsatz gewesen.

"Wir haben überwiegend steigende oder gleichbleibende Hochwasserpegel", sagte am Dienstag ein Sprecher des Umweltministeriums in Düsseldorf . Dies führe zu Druck auf die Deiche.

In vielen Orten in Nordrhein-Westfalen - wie hier in Beverungen - gibt es Überschwemmungen. © Christian Müller/Westfalennews/dpa

Im Einzugsgebiet von Ems, Lippe und Niers wurde am Dienstag an drei Pegeln der Informationswert 3 überschritten und damit die höchste Hochwassermeldestufe erreicht. Das heißt, dass dort auch bewohnte Gebiete bedroht sein könnten. Die Wasserstände am Niederrhein stiegen am Dienstag noch weiter an. Am Pegel Köln wurde für die Nacht zum Mittwoch der Höchststand erwartet. Am Rhein sei das Hochwasser aber noch gar nicht so dramatisch, sagte der LANUV-Sprecher: "Von den Auswirkungen her sind die kleineren Gewässer in Nordrhein-Westfalen diesmal sehr viel stärker betroffen."

Angespannt blieb die Hochwasserlage zum Beispiel im Kreis Soest. Einsatz-Schwerpunkte lagen dort in der Stadt Lippstadt und der Gemeinde Lippetal. Dort liefen Keller voll Wasser, mehrere Straßen wurden überflutet. Einzelne Gehöfte wurden von der Feuerwehr mit Sandsäcken versorgt.

Viel zu tun gab es am zweiten Weihnachtstag für die Feuerwehr und das THW in Hamm: Dort sickerte Wasser durch einen Deich am Fluss Ahse, sodass dieser mit Sandsäcken zusätzlich stabilisiert werden musste. "Wir haben ständig um die 200 Einsatzkräfte vor Ort, die wir immer wieder ablösen", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Kräfte aus Coesfeld, Unna und Bochum rückten zur Unterstützung an.