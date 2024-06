Soforthilfe bei Hochwasser: Das wurde Betroffenen bisher ausgezahlt

München - Einen Monat nach dem verheerenden Hochwasser im Süden sind in Bayern Tausende Anträge auf staatliche Hilfe gestellt und mehrere Millionen an Finanzhilfen ausgezahlt worden.

Ein Bagger schaufelt Sperrmüll in Offingen in einen Container. Der Ort hat besonders unter der Flut gelitten. © Stefan Puchner/dpa

Finanzminister Albert Füracker (56, CSU) berichtete, dass mittlerweile mehr als zwölf Millionen Euro an Geschädigte überwiesen worden seien. Sein Ministerium ist für die Soforthilfe an Bürgerinnen und Bürger zuständig, bei denen durch die Überflutungen unter anderem Hausrat zerstört wurde.

Bislang seien bayernweit rund 8200 Soforthilfeanträge von Privathaushalten eingegangen, berichtete das Finanzministerium.

Die Staatsregierung hatte nach der Flutkatastrophe zunächst 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und das Hilfspaket nach wenigen Tagen auf 200 Millionen Euro verdoppelt.

Privatpersonen können bis zu 5000 Euro an Soforthilfen bekommen, bei Ölschäden an Wohngebäuden bis zu 10.000 Euro. In den Krisengebieten waren in vielen Kellern überflutete Heizöltanks ausgelaufen. Mitunter hatte das verunreinigte Wasser dann auch Nachbargebäude, die selbst gar keine Ölheizung haben, verschmutzt.

Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk hatten das Ölwasser aus zahlreichen Häusern abgepumpt und gereinigt.