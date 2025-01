Vernichtendes Urteil: Status quo in NRW nach Hochwasserkatastrophe vor drei Jahren fast unverändert

Zahlreiche Häuser und Gebäude sind bei der Hochwasserkatastrophe 2021 eingestürzt, hier in Erftstadt. © Jonas Güttler/dpa

Für Schüttrumpf ist dieser Fall symptomatisch für ein Grundproblem bei der Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen: die fehlende Priorisierung. Natur- und Denkmalschutz seien wichtig, aber wenn es um den Schutz von Menschenleben gehe, müssten klarere Prioritäten gesetzt werden.

Ein weiteres Defizit sieht der Experte bei der Verhaltensvorsorge. Warnsysteme wie das Hochwasserportal-NRW und die Warn-App seien zwar ausgebaut worden, aber viele Bürgerinnen und Bürger wüssten dennoch nicht, wie sie sich bei Hochwasser richtig schützen können. "Wir wissen alle genau, was passiert, wenn der Brandmelder anschlägt. Wir wissen aber nicht, was zu tun ist im Hochwasserfall. Das haben wir nie trainiert."

Das NRW-Umweltministerium teilte auf Anfrage mit, die Zuständigkeit für Hochwasserschutz liege bei den Kommunen und Deichverbänden.

Es seien dort 2024 mehr als 320 Maßnahmen "in der Umsetzung", darunter 120 bauliche Maßnahmen. Fertiggestellt wurden im vergangenen Jahr vier Maßnahmen: das Stiftswehr in Lippstadt, ein Schöpfwerk und Deichsanierungen in Kleve und Xanten sowie ein Rückhaltebecken in Dortmund-Ellinghausen.

Um die Planungen zu beschleunigen, habe man nach dem Hochwasser neue Stellen in der Verwaltung geschaffen und mache sich bei der Umweltministerkonferenz dafür stark, Hochwasserschutzmaßnahmen als Projekte von überragendem öffentlichem Interesse einstufen zu können.