Zehntausende Menschen müssen evakuiert werden: Waldbrände in Spanien und Frankreich wüten weiter

Bordeaux/Madrid - Schwere Waldbrände halten Frankreich und Spanien weiter in Atem. Während bei Madrid und in einer anderen spanischen Region der Notstand ausgerufen wurde, mussten an der französischen Atlantikküste Zehntausende weitere Touristen vorsorglich ihre Urlaubsquartiere räumen. In beiden Ländern sprechen die Behörden von ungünstigen Wetterbedingungen, die die Löscharbeiten erschweren.

Zehntausende Menschen mussten bereits ihre Unterkünfte verlassen – ein Ende ist nicht abzusehen. © Maximilien Lamy/AFP/dpa

Wegen der sich weiter unkontrolliert ausdehnenden Waldbrände an Frankreichs Atlantikküste wurden inzwischen insgesamt rund 67.000 Menschen evakuiert. An der auch bei deutschen Touristen beliebten Küste bei Bordeaux mussten weitere 24.000 Menschen zehn am Becken von Arcachon gelegene Orte verlassen, wie die Präfektin des Departements Gironde, Sophie Brocas, am Freitagnachmittag sagte.

Rund 20.000 Menschen waren zuvor bereits vor allem von Campingplätzen und aus Ferienanlagen evakuiert worden.

Von Cap Ferret aus wurden für die Evakuierung seit dem Morgen auch Schiffe eingesetzt. Das Feuer habe sich inzwischen auf 12.500 Hektar Fläche ausgedehnt. Das ist eine Fläche knapp so groß wie Paris.

80 Gebäude wurden von den Flammen beschädigt und davon 53 zerstört, wie auch ein Campingplatz. Rund 1000 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand mit dem Ziel, Menschenleben und Gebäude zu retten.

Unterstützt wurden sie von neun Löschflugzeugen und zwei Löschhubschraubern. Bislang kam von der Bevölkerung niemand zu Schaden.

Die Lage zur Eindämmung und Bekämpfung der Brände blieb unterdessen schwierig. Es wurden erneut Temperaturen von bis zu 39 Grad in der Region erwartet. Wie die Präfektur des Départements Landes mit Blick auf den Brand in Biscarrosse am Morgen mitteilte, sei das Feuer noch nicht unter Kontrolle.

Es wehe Wind, die Lage bleibe weiter sehr unbeständig und ungünstig.