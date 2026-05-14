Waldbrand am Saurüsselkopf unter Kontrolle: Nachlöscharbeiten beendet

Ruhpolding - Nach dem Waldbrand am Saurüsselkopf sind die Nachlöscharbeiten beendet. Der Bereich wird laut Gemeinde Ruhpolding weiter überwacht, das Betretungsverbot bleibt bestehen.

Der Waldbrand scheint unter Kontrolle gebracht worden sein. © Gabriel Neumayr/dpa

Um unentdeckte oder verbliebene Glutnester frühzeitig erkennen zu können, sollen in regelmäßigen Abständen Erkundungsflüge mit Polizeihubschraubern sowie Kontrollen mittels Wärmebildkameras durchgeführt werden, hieß es.

Die Wetterlage mit anhaltendem Regen unterstütze die Situation maßgeblich. Durch die Niederschläge werde der betroffene Bereich weiter abgekühlt, was die Gefahr eines erneuten Aufflammens deutlich reduziere. "Die Natur leistet nun ihren Beitrag, während die Einsatzkräfte den Berg weiterhin überwachen."

Die Behörden stufen das Gebiet um den Brand am Saurüsselkopf weiterhin als gefährlich ein. Es könnten immer wieder Äste abbrechen oder Bäume umstürzen. Die Einhaltung des Betretungsverbotes werde von Polizeistreifen kontrolliert.

Das Feuer in dem schwer zugänglichen Gebiet an dem 1270 Meter hohen Berg bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) war Anfang Mai entdeckt worden.