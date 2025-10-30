Hurrikan "Melissa" zerstörte Haus: Stuttgarterin kämpft für Vater in Jamaika

Stuttgart/Darliston - Mit einem Hilferuf wendet sich die Stuttgarterin Amira Euper an die Öffentlichkeit: Ihr Vater Thorsten und weitere Teile ihrer Familie in Darliston (Jamaika) wurden direkt vom Hurrikan "Melissa" getroffen. Das Ergebnis sind massive Zerstörungen.

Unter anderem ist das Dach des Familienhauses stark beschädigt. © gofundme

Nach Angaben der Angehörigen ist das Wohnhaus nahezu komplett zerstört. Teile von Dach und Decken sind eingestürzt, Wände haben sich vollgesogen und die Fassade ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Zudem seien Fenster zerbrochen und Stromleitungen beschädigt.

"Auch das Auto meines Vaters wurde schwer beschädigt und ist momentan nicht mehr fahrbereit, was die Situation zusätzlich erschwert", berichtet Amira auf GoFundMe.

Anhaltender Regen habe Möbel, Kleidung und wichtige Dokumente durchtränkt. Die besorgte Stuttgarterin betont: "Sie stehen buchstäblich vor dem Nichts." Das Zuhause der Familie sei über Jahre hinweg mit eigenen Händen entstanden.

Die Lage vor Ort sei weiterhin verheerend. "Die Stromversorgung in der Region ist instabil, das Trinkwasser verunreinigt, und viele Menschen dort kämpfen um das Nötigste: Essen, sauberes Wasser und ein Dach über dem Kopf", macht Amira klar.