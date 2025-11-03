Neue Details zum Berg-Drama: Lawinentote in Südtirol stammen alle aus Bayern

Bozen (Italien) - Wie die Polizei in der norditalienischen Provinz Südtirol bekannt gab, stammen alle fünf Todesopfer des Lawinenunglücks an Allerheiligen aus Bayern.

Bei dem Lawinenunglück an Allerheiligen in der norditalienischen Provinz Südtirol sind fünf Menschen aus Bayern gestorben. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dies wurde auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigt.

Es handle sich bei den getöteten Personen um einen 58 Jahre alten Mann und seinen 21 Jahre alten Sohn sowie dessen gleichaltrige Freundin.

Außerdem war ein 46-jähriger Mann mit seiner 17-jährigen Tochter unter den Opfern.

Zuvor war lediglich bekannt, dass es sich bei den Opfern um Deutsche handle. Dies wurde nun offiziell konkretisiert. Wie zuvor mitgeteilt wurde, seien die fünf Personen beim Aufstieg zur mehr als 3500 Meter hohen "Vertainspitze" im Ortler-Gebirge von einer Schneelawine erfasst worden.

Am Samstag habe man die Leichen des 58-Jährigen und des jeweils 21-jährigen Pärchens bergen können. Am Sonntag wurde schließlich das Vater-Tochter-Gespann entdeckt.