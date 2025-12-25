Überschwemmungen an Weihnachten: Sturm verwandelt Straßen in reißende Flüsse

Kalifornien - Zu Weihnachten wurden die Bewohner Kaliforniens von starken Regenfällen und Schneestürmen heimgesucht. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, und in einigen Gebieten wurden Häuser durch Erdrutsche zerstört.

Ein Auto liegt nach einer Überschwemmung im Schlamm begraben. © Wally Skalij/AP/dpa

Wie CNN berichtet, kamen mindestens zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Wintersturm ums Leben.

Meteorologen warnen, dass in den kommenden vier Tagen in mehreren Gebieten, darunter Los Angeles County und Santa Barbara, bis zu 20 Zentimeter Regen fallen könnten.

Die anhaltenden Winterstürme bringen dabei nicht nur Sturzfluten mit sich, sondern erhöhen auch das Risiko von Tornados.

Bilder aus den betroffenen Gebieten zeigen überflutete Straßen, weggeschwemmte Fahrzeuge und Schlammlawinen.