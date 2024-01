Erdbebenserie mit mehr als 200 Erschütterungen: Vulkanausbruch in Island setzt Häuser in Brand

Reykjavik (Island) - Auf Island hat der zweite Vulkanausbruch innerhalb weniger Wochen begonnen. Der Ort Grindavík auf der von Vulkanausbrüchen heimgesuchten Reykjanes-Halbinsel muss erneut geräumt werden. Luftaufnahmen des isländischen Rundfunksenders RÚV zeigten am Sonntag, wie ein glutroter Lavastrom mindestens zwei Häuser am nordöstlichen Rand des Küstenortes Grindavík in Brand setzte.