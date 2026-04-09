Alarmstufe Rot: Waldbrand-Risiko in Sachsen bereits im April extrem hoch

Dresden - Der trockene März hat die Waldbrandgefahr in Sachsen steigen lassen. Am Donnerstag erreichte die Waldbrandgefahr bereits die zweithöchste Warnstufe.

Auch das Löschen kleinflächiger Waldbrände dauert oft Stunden. © picture-alliance/ ZB

Betroffen waren laut Innenministerium Teile der Landkreise Meißen und Bautzen. In den besonders gefährdeten Regionen seien bereits Feuerwachtürme mit kameragestützten Waldbrandüberwachungssystemen in Betrieb genommen worden.

"Eine frühzeitige Erkennung von Waldbränden ist entscheidend, um größere Schadenslagen zu verhindern", erklärte Landesbranddirektor Jens Großer (63). Tatsächlich sind die ersten Waldbrände des Jahres schon wieder Geschichte.

Im Landkreis Görlitz war es am Montag nördlich von Niesky zu einem großflächigen Waldbrand gekommen.

In Königstein-Halbestadt (Sächsische Schweiz) sorgte eine nicht ordentlich abgelöschte Feuerschale für einen zweiten Waldbrand.