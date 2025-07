Fast vollständig ausgebrannt: Wofür wird die Gohrischheide in Zukunft genutzt?

In Zukunft ist es wichtig, für solche Brandfälle noch mehr Maßnahmen zur Vorbeugung zu treffen. © Robert Michael/dpa

Michael Müller, Professor für Waldschutz an der Technischen Universität Dresden, hat zu dem Vorgehen eine klare Meinung: "Diese Wildnis ist durch menschlichen Einfluss deutlich in ihrer Entwicklung gestört. Jetzt muss man sich Gedenken machen, was man dort will."

Auf keinen Fall solle man jetzt im Affekt handeln. Zukünftig soll es laut dem 63-Jährigen bessere Vorbeugungsmaßnahmen geben, um nicht früher oder später wieder vor der gleichen Herausforderung zu stehen.

Beispielsweise kann man um das Waldgebiet herum Wohnfläche schaffen, damit das Innere vor einem Brand geschützt ist.

Die Konzepte hat der Experte bereits entwickelt - "Wenn man meine Hilfe haben will, muss man es nur sagen", betonte Müller.