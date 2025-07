Waldbrand - Vorsitzender von Feuerwehr-Verband mit "Es ist denen ihr Wald"-Aussage!

Ein Feuerwehrfahrzeug aus Bayreuth spritzt Löschwasser auf versteckte Glutnester beim Waldbrand auf der Saalfelder Höhe. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Beim Ausbruch des Brandes nahe des Saalfelder Ortsteils Gösselsdorf hatte die Wasserversorgung die Feuerwehrkräfte zunächst vor Probleme gestellt. Bis zahlreiche Pumpen, lange Schlauchverbindungen und mobile Löschwasserbehälter aufgestellt waren, musste das Wasser über weite Strecken herbeigefahren werden - dabei hatten auch lokale Landwirte geholfen.

In den Staatswäldern des Landes habe der Landesbetrieb Thüringen Forst sowohl in das Wegenetz als auch in die Instandsetzung von 40 Löschwasserteichen investiert, so Sprecher Horst Sproßmann.

Auch seien zwei spezielle Löschfahrzeuge für unwegsames Gelände angeschafft worden. Beide waren für Löscharbeiten beim Brand nahe Saalfeld im Einsatz.

Nach Angaben des Thüringer Forstministeriums sind grundsätzlich alle Waldbesitzer per Gesetz verpflichtet, "den Wald gegen Feuer nach besten Kräften zu schützen und vor Schäden zu bewahren". Dieser Schutz umfasse ausdrücklich auch vorbeugende Maßnahmen und solche der Überwachung.

Die Forstämter aktualisierten jährlich Rettungs- beziehungsweise Waldbrandschutzkarten, die auch von Tanklöschfahrzeugen ganzjährig befahrbare Wege und Wendeplätze und nutzbare Wasserstellen enthielten, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. An geeigneten Teichen und Wasserläufen werden demnach Wasserentnahmestellen instand gehalten.