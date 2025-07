Waldbrand auf Saalfelder Höhe: Linke erhoffen sich Antworten vom Innenausschuss

Innenminister Georg Maier (58, SPD ) hatte am Rande des Einsatzes beim Waldbrand etwa erneut die Stationierung eines Zivilhubschraubers des Bundes in Ostdeutschland gefordert.

Am Mittwoch vor einer Woche war aus bisher unbekannter Ursache in der Nähe des Orts Gösselsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt das Feuer ausgebrochen. Am Ende brannten mindestens 250 Hektar Wald. Das gilt als die größte bekannte Waldbrandfläche in Thüringen seit mindestens rund 30 Jahren.