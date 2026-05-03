Waldbrand bei Jüterbog breitet sich weiter aus

Jüterbog - Der seit Freitag lodernde Waldbrand bei Jüterbog hat sich inzwischen auf mehr als 110 Hektar ausgebreitet.

Auf dem alten Truppenübungsplatz bei Jüterbog brennt es den dritten Tag in Folge. © Manuel Genolet/dpa

Wegen des kräftigen Windes sei weiterhin mit einer Ausdehnung des Feuers zu rechnen, sagte Antje Wurz aus dem geschäftsführenden Vorstand der Wildnisstiftung, die Eigentümerin der Fläche ist.

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz - heute ein Naturschutzgebiet - sei eine Fläche von rund 113 Hektar betroffen.

Diese Ausdehnung sei am Vormittag per Drohne gemessen worden.

"Es ist außergewöhnlich, dass es so früh im Jahr einen solchen Waldbrand gibt", meinte die Forstwissenschaftlerin Wurz.

Auf der Fläche hatte es in früheren Jahren bereits gebrannt.