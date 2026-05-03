Waldbrand bei Jüterbog breitet sich weiter aus
Von Monika Wendel
Jüterbog - Der seit Freitag lodernde Waldbrand bei Jüterbog hat sich inzwischen auf mehr als 110 Hektar ausgebreitet.
Wegen des kräftigen Windes sei weiterhin mit einer Ausdehnung des Feuers zu rechnen, sagte Antje Wurz aus dem geschäftsführenden Vorstand der Wildnisstiftung, die Eigentümerin der Fläche ist.
Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz - heute ein Naturschutzgebiet - sei eine Fläche von rund 113 Hektar betroffen.
Diese Ausdehnung sei am Vormittag per Drohne gemessen worden.
"Es ist außergewöhnlich, dass es so früh im Jahr einen solchen Waldbrand gibt", meinte die Forstwissenschaftlerin Wurz.
Auf der Fläche hatte es in früheren Jahren bereits gebrannt.
Das Feuer entstand am Freitagnachmittag in dem mit Munition stark belasteten Gebiet. Zunächst waren es laut Feuerwehr um die 2,5 Hektar.
Titelfoto: Manuel Genolet/dpa