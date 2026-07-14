Weiterer Waldbrand wütet auf früherem Militärgelände in Brandenburg: NINA warnt
Von Marc-Oliver von Riegen, Marion van der Kraats
Jüterbog - Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg ist am Montag erneut ein Feuer ausgebrochen.
Es brenne auf einer Fläche von 2,4 Hektar, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg an der Havel. Das entspricht etwa einer Größe von mehr als drei Fußballfeldern. "Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz", sagte der Sprecher. Für Menschen bestehe keine Gefahr.
Der Brand breite sich nur mäßig aus, sagte der Leiter des Ordnungsamts von Jüterbog, Tino Gausche, der Deutschen Presse-Agentur. Der Feuerwehr spiele in die Hände, dass das Feuer innerhalb des Systems von Schutzstreifen und angelegter Wege ausgebrochen sei.
Die Feuerwehr war nach Angaben des Einsatzleiters mit zwölf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Es werde vom Weg aus gelöscht, hieß es.
Mit einer sogenannten Riegelstellung zogen die Feuerwehrleute eine Schutzlinie, um ein Übergreifen des Feuers zu noch unversehrten Bereichen zu verhindern. Neue Angaben zur Ausdehnung des Brandes lagen am Montagabend nicht vor.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte die Menschen in der Region vor Rauchentwicklung durch den Waldbrand am ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog West.
Auf ehemaligen Truppenübungsgelände bei Jüterbog kommt es immer wieder zu Waldbränden
"Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab", hieß es in der Warnmeldung. "Ermöglichen Sie den Rettungskräften ungehinderten Zugang zum Einsatzgebiet!" Wegen der Trockenheit galt fast in ganz Brandenburg die zweithöchste Gefahrenstufe für Waldbrände.
Auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände kommt es immer wieder zu Waldbränden: Im Jahr 2023 brannte es bei Jüterbog auf rund 700 Hektar. Die Stadt im Landkreis Teltow-Fläming liegt südlich von Berlin und unweit der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt.
Erschwert wird die Brandbekämpfung, weil das Gelände mit Munition belastet ist. Die Feuerwehr versuchte, mit sogenannten Waldbrandriegeln die Ausbreitung zu hemmen. Das sind zum Beispiel Streifen mit wenig Vegetation.
Auf dem Gelände bei Jüterbog gab es auch den ersten großen Waldbrand dieses Jahres. Mindestens 152 Hektar waren im Mai davon betroffen, das entspricht einer Größe von etwa 215 Fußballfeldern.
Titelfoto: Manuel Genolet/dpa, Screenshot/warnung.bund.de (Bildmontage)