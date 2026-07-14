Weiterer Waldbrand wütet auf früherem Militärgelände in Brandenburg: NINA warnt

Jüterbog - Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg ist am Montag erneut ein Feuer ausgebrochen.

Auf einem früheren Militärgelände bei Jüterbog lodern erneut Flammen. (Archivfoto) © Manuel Genolet/dpa

Es brenne auf einer Fläche von 2,4 Hektar, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg an der Havel. Das entspricht etwa einer Größe von mehr als drei Fußballfeldern. "Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz", sagte der Sprecher. Für Menschen bestehe keine Gefahr.

Der Brand breite sich nur mäßig aus, sagte der Leiter des Ordnungsamts von Jüterbog, Tino Gausche, der Deutschen Presse-Agentur. Der Feuerwehr spiele in die Hände, dass das Feuer innerhalb des Systems von Schutzstreifen und angelegter Wege ausgebrochen sei.

Die Feuerwehr war nach Angaben des Einsatzleiters mit zwölf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Es werde vom Weg aus gelöscht, hieß es.

Mit einer sogenannten Riegelstellung zogen die Feuerwehrleute eine Schutzlinie, um ein Übergreifen des Feuers zu noch unversehrten Bereichen zu verhindern. Neue Angaben zur Ausdehnung des Brandes lagen am Montagabend nicht vor.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte die Menschen in der Region vor Rauchentwicklung durch den Waldbrand am ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog West.