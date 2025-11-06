Blutige Hakenkreuze an fast 50 Autos: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hanau - Nachdem am Mittwoch in Hanau fast 50 Autos sowie Briefkästen und Hauswände mit menschlichem Blut unter anderem in der Form von Hakenkreuzen beschmiert worden waren, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen können.

Am späten Mittwochabend entdeckte die Polizei in Hanau zahllose Schmierereien an Autos, Wänden und Briefkästen, alle aus menschlichem Blut. © Polizeipräsidium Südosthessen/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag mitteilte, handelt es sich dabei um einen 31 Jahre alten Mann mit rumänischer Staatsbürgerschaft, der in Hanau lebt.

Die Festnahme erfolgte demnach bereits am Vormittag in der Wohnung des Mannes. Ein durchgeführter Alkoholtest habe einen Wert von 1,20 Promille ergeben.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte der Vorfall im Zusammenhang mit dem Arbeitsumfeld des 31-Jährigen zusammenhängen und es sich möglicherweise um eine "Kurzschlussreaktion" handeln, wie der Polizeisprecher sagte.

Der Festgenommene werde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt.