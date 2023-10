Reichsbürger-Terroristen: "Schulterschluss" mit Putin-Regime war Teil des Plans

Wiesbaden - Eine zum Reichsbürger-Milieu gehörende Terror-Gruppe namens "Vereinte Patrioten" sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Am heutigen Dienstag kam es im südhessischen Kreis Bergstraße zu einer Razzia, wie das Hessische Landeskriminalamt bekannt gab. Dabei verrieten die Ermittler auch einige Details über den von den Rechtsextremisten geplanten Umsturz in Deutschland.

Am heutigen Dienstag kam es zu einer Razzia im südhessischen Kreis Bergstraße: Ein 61-Jähriger soll zu den Reichsbürger-Terroristen "Vereinte Patrioten" gehören. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Boris Roessler/dpa

Der heutige Polizei-Schlag richtete sich gegen einen 61 Jahre alten Tatverdächtigen. Der deutsche Staatsbürger wurde aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, er sollte noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter beim Oberlandesgericht in Frankfurt am Main vorgeführt werden, wie ein Sprecher erklärte.

Die Wohnung des Mannes im Kreis Bergstraße wurde durchsucht. Dabei seien "zahlreiche elektronische Speichermedien, eine Armbrust, eine Luftdruckwaffe und verschiedene Dokumente" sichergestellt worden.

Der Verdächtige soll zum Kreis der rechtsextremen Terroristen der "Vereinten Patrioten" gehören, die Gruppe hatte unter anderem geplant, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) zu entführen.

Konkret sei der 61-Jährige "der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat dringend verdächtig", ergänzte der Sprecher.