Aus dem Untergrund: Ex-RAF-Terrorist Garweg meldet sich offenbar per Brief

Hannover - Der untergetauchte frühere RAF-Terrorist Burkhard Garweg (56) soll sich aus dem Untergrund gemeldet haben - per Brief.

Ein Foto, das nach Angaben des Landeskriminalamtes Niedersachsen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Burkhard Garweg (56) zeigt. © ---/Landeskriminalamt Niedersachsen/dpa

Die linke Zeitung "nd", die früher "Neues Deutschland" hieß, veröffentlichte nach eigener Darstellung "einen Brief von Burkhard Garweg", der "nd" exklusiv zugegangen sei.

"Für mich ist die Geschichte der RAF auch eine Geschichte strategischer und taktischer Fehler", heißt es in dem auf der "nd"-Website veröffentlichten Schreiben. Die Authentizität des Briefes ließ sich von der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht überprüfen.

Eine Sprecherin des Landeskriminalamts Niedersachsen sagte, die Behörde habe den Beitrag zur Kenntnis genommen. Das Original-Schreiben liege allerdings bislang nicht vor, daher sei derzeit keine Aussage zur Authentizität möglich. Das weitere Vorgehen werde geprüft.

Bereits Ende Dezember 2024 soll sich Garweg aus dem Untergrund zu Wort gemeldet haben, die "Tageszeitung" (taz) veröffentlichte ein Schreiben, das von dem Ex-Terroristen stammen soll. Nach Garweg wird seit der Festnahme seiner mutmaßlichen Komplizin Daniela Klette (66) im Februar 2024 in Berlin mit Hochdruck gefahndet.