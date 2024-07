Kriegswaffen, Perücken, Bargeld: Das fand die Polizei bei Ex-RAF-Terroristin Klette

Berlin/Hannover - Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette (65) stellten Ermittler in ihrer Berliner Wohnung Tausende Beweismittel sicher. Nun bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Blick auf einen Teil der Asservate, die Ermittler in der Wohnung der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette (65). © LKA Niedersachsen

Zu den beschlagnahmten Asservaten gehörten laut einer Mitteilung des LKA Niedersachsen unter anderem Kriegswaffen, Munition und hohe Summen Bargeld.

Diese sollen von Klette und ihren Komplizen Burkhard Garweg (55) und Ernst-Volker Staub (69) für Raubüberfälle auf Geldtransporter genutzt worden sein. Rund 2,7 Millionen Euro erbeuteten sie laut Polizei auf diese Weise.

Die Polizei fand unter anderem eine täuschend echt wirkende Panzerfaust, ein polnisches Sturmgewehr und eine tschechische Maschinenpistole. Die Terroristen hätten diese eingesetzt, "um ihre Opfer einzuschüchtern und zu bedrohen".

Weiter befanden sich in Klettes Wohnung mehr als ein Kilogramm Gold und 240.000 Euro in bar. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich zumindest in Teilen um Beute aus den Raubtaten handelt.

Die Ermittler stellten darüber hinaus etliche Utensilien sicher, die von dem Trio bei den Überfällen zur Verkleidung genutzt worden war. Darunter zum Beispiel Klebebärte, Perücken, Klebekoteletten sowie Skimasken, Sturmhauben und Stoffmasken.

Auch eine mobile Blaulichtanlage, Handschellen und ein Funkstörsender wurden sichergestellt.