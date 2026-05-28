Nach Klette-Urteil: Suche nach Ex-RAF-Terroristen geht weiter

Berlin/Hannover - Auf der Suche nach den mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (71) haben die Fahnder keine heiße Spur - aber sie bleiben hartnäckig.

Daniela Klette (67) ist am Mittwoch zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. © Sina Schuldt/dpa-Pool/dpa

"Wir sind weiterhin sehr engmaschig auf der Suche", sagte der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, Thorsten Massinger, der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir werden nicht nachlassen, aber aktuell gibt es keine heiße Spur", betonte er. Über die Jahre sei eine vierstellige Anzahl von Spuren abgearbeitet worden.

Hinweise seien allerdings auch vor der Festnahme der Komplizin der beiden Männer, Daniela Klette (67), eingegangen, sagte Massinger. Einsatzkräfte hatten Klette Ende Februar 2024 in einer Berliner Wohnung festgenommen.

Sie wurde am Mittwoch vom Landgericht Verden zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt - weil sie zusammen mit Garweg und Staub Geldtransporter und Supermärkte in mehreren Städten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überfallen hatte. Seit März 2025 stand sie vor Gericht. Das Trio erbeutete mehr als zwei Millionen Euro.

Von Garweg und Staub fehlt seitdem so gut wie jede Spur, allerdings soll Garweg sich per Brief aus dem Untergrund gemeldet haben.