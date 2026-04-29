Nach schweren Vorwürfen gegen Ex-RAF-Terroristin Klette: Weitere Plädoyers erwartet

Verden - Die Staatsanwaltschaft wird am Mittwoch (9 Uhr) vor dem Landgericht Verden verkünden, welche Strafe sie für die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette (67) für angemessen hält.

Der Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (67) nähert sich seinem Ende. © Sina Schuldt/dpa

Sie wirft der 67-Jährigen unter anderem versuchten Mord, schweren Raub und Verstöße gegen Waffengesetze vor.

Nach mehr als einem Jahr Verhandlung begannen am Dienstag die Plädoyers. "Das sind Delikte mit ganz erheblicher krimineller Energie", sagte Staatsanwältin Annette Marquardt zu Beginn ihres Schlussvortrags. Sie schilderte detailliert die einzelnen Überfälle und begründete, warum sie keinen Zweifel an der Schuld der Angeklagten habe.

Am Mittwoch wird sie weitere 20 Seiten mit dem Strafmaß vortragen, dann sollen die Plädoyers von zwei Nebenklägern folgen.

Laut Anklage soll Klette mit den ehemaligen RAF-Terroristen Burkhard Garweg (57) und Ernst-Volker Staub (72) Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben.