Drei Haftbefehle: Bekannter Reichsbürger in Thüringen festgenommen

Lucka - In Lucka im Altenburger Land wurde zu Wochenbeginn ein Reichsbürger festgenommen.

Die Polizei nahm den Reichsbürger (60) fest. (Symbolfoto) © Hannes P Albert/dpa

Eine 59-Jährige hatte einem Bekannten eine Zeit lang erlaubt, bei ihr unterkommen zu können.

Als der 60-Jährige nun jedoch von ihr aufgefordert worden war, die Wohnung zu verlassen, weigerte er sich. Die Frau bat daraufhin die Polizei sowie einen Fernsehreporter um Hilfe, wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten.

Hintergrund ist, dass es sich bei dem Mann um einen selbsterklärten Reichsbürger handelt. Er hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach medial auf sich aufmerksam gemacht, hieß es.

Laut Polizei war der 60-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen ihn lagen drei offene Haftbefehle sowie elf Strafverfahren vor.