Vollstreckung von Haftbefehl: "Reichsbürger" haut SEK die Tür vor der Nase zu

Wuppertal - Ein mutmaßlich der " Reichsbürger "-Szene angehörender Mann ist in Wuppertal unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen worden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz in Wuppertal niemand. © -/Blaulicht-Solingen/dpa

Die Beamten hätten einen Vollstreckungshaftbefehl umgesetzt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Der 69-Jährige sei rechtskräftig wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 2000 Euro beziehungsweise 40 Tagessätzen verurteilt, erläuterte der Sprecher.

Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlt habe, werde er voraussichtlich 20 Tage in der Justizvollzugsanstalt verbringen.

Nach Angaben der Polizei lag den eingesetzten Beamten ein Haftbefehl zur Ersatzfreiheitsstrafe des Amtsgerichtes Wuppertal vor. Der Mann habe nach einer Ansprache der Polizeibeamten seine Wohnungstür zugeschlagen.

Geräusche hinter der Wohnungstür hätten vermuten lassen, dass er sich möglicherweise verbarrikadiere. Unter anderem deshalb seien Spezialkräfte angefordert worden.