Polizei sprengt Reichsbürger-Party in Sachsen! Großalarm im "Königreich"

Boxberg - Seit mehr als zwei Jahren haben die Reichsbürger vom "Königreich Deutschland" (KRD) das Schloss Bärwalde in Beschlag genommen. Am Wochenende lud Peter Fitzek (58), selbsternannter König, zu einem Festival dorthin . Ein Großaufgebot der Polizei setzte das Verbot durch.

Dem machte die Gemeinde einen Strich durch die Rechnung und erließ ein Verbot. "Es muss für so eine Veranstaltung unter anderem ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden", begründet Boxbergs Bürgermeister Hendryk Balko (36). "Es bedarf auch einer Ausschankgenehmigung, eines Parkkonzepts." Sehen die Reichsbürger anders.

Darunter eine Podiumsdiskussion zwischen Fitzek und Neonazi Nikolai "Volkslehrer" Nerling (43) über Medien und ein Volkstanzkurs. Übernachten sollten die Gäste in Zelten auf der Wiese.

149 Einwohner zählt Bärwalde, Ortsteil von Boxberg in der Oberlausitz, mehr als doppelt so viele Besucher sollten zu dem Reichsbürger-Festival ins Schloss kommen. Für Wohnzimmer, Schlosssaal, Veranstaltungshalle, Jurte und das Außengelände war jeweils ein zweitägiges Programm geplant.

Gabi (54) ist hunderte Kilometer aus Frankfurt angereist, um sich das Königreich mal anzusehen. © Petra Hornig

So reiste unter anderem Gabi (54) aus Frankfurt/Main an: "Ich bin weder Zu- noch Angehörige des Königreichs", sagt sie. "Es existiert Korruption in allen westlichen Ländern, ich wollte mir die Alternative dazu mal ansehen."

Rechtsextremismus will sie keinen gesehen haben, vom "Volkslehrer" Nerling habe sie noch nie gehört. Nachdem die Frau nicht zum Schloss gelassen wurde, wollte sie stattdessen am Strand des Bärwalder Sees spazieren gehen.

Direkt gegenüber des Schlosszauns hatten sich derweil rund 80 Leute zum Brunch mit dem Bürgermeister verabredet. Viele davon aus Bärwalde, denn die Polizei wies viele Ortsfremde ab, um das Verbot durchzusetzen. Im Ort selbst ist die Meinung über das "Königreich" gespalten. "Ich begrüße es, dass so ein Schloss weiterbetrieben wird", sagt Eckard Zschippang (71), langjähriger Chef des Heimatvereins. "Aufgrund ihres Auftretens kann ich nichts Negatives sagen, für mich sind das keine Bösen."

Kritischer sieht es Ortsvorsteher Frank Zschippang (61): "Wir sind nicht glücklich, aber es haben sich immer wieder sogenannte Investoren gemeldet und nichts ist passiert. Wir hätten gerne wieder unsere Ruhe!"