Reichsbürger im Visier: Polizei schlägt in mehreren Bundesländern zu

Frankfurt am Main - Sieben Wohnungen und eine Gartenlaube in fünf Bundesländern wurden durchsucht: Die Polizei ist am frühen Dienstagmorgen mit zahlreichen Kräften gegen sechs Männer und zwei Frauen vorgegangen, die alle der zum rechtsextremen Spektrum gehörenden Reichsbürger-Szene angehören sollen.

In Hessen, Sachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Bayern rückten am Dienstag zahlreich Polizeibeamte aus: Der koordinierte Schlag richtete sich gegen eine Reichsbürger-Gruppe. (Symbolbild) © Montage: TAG24/Florian Gürtler, dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main seien Ermittler des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA) zusammen mit Unterstützungskräften der Polizei ausgerückt, wie beide Behörden gemeinsam mitteilten.

Gegen die acht deutschen Staatsangehörigen im Alter von 34 bis 78 Jahren stehe der Verdacht "der Bildung einer kriminellen Vereinigung und der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung" im Raum, wie ein Sprecher erklärte.

Den Verdächtigen werde vorgeworfen, im großen Stil "diverse unechte Urkunden, darunter 'Reichs-Personenausweise' und 'Reichs-Fahrerlaubnisse' gedruckt, ausgestellt und verkauft zu haben", hieß es weiter.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als Nationalstaat nicht an, vielmehr gehen sie von einem Fortbestand des vormals existierenden Deutschen Reichs aus. Aus diesem Grund lehnen sie es oft ab, offizielle Dokumente der BRD zu nutzen.