Sie sollte Kontakt zu Putin herstellen: Lebensgefährtin von Putsch-Prinz Reuß sagt aus

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Terrorprozess gegen die mutmaßlichen Mitglieder der "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß (72) hat dessen Lebensgefährtin ausgesagt.

Sie sei zudem mit der Kunstsammlung von Reuß betraut gewesen. Um sich besser um die Stücke in Leipzig , Frankfurt und auf dem Jagdschloss Waidmannsheil in Thüringen zu kümmern, zog sie 2022 auf das Anwesen.

Sie gab an, dass sie erstmals Anfang der 2000er Jahre nach Deutschland gereist und im Anschluss mehrere Jahre in Heidelberg studiert habe.

Wie angekündigt, hat sie aber nur Angaben zu ihrer Person und zur Beziehung gemacht. Auf eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen sie verzichtete die 40 Jahre alte Vitalia B. am heutigen Dienstag vor dem Oberlandesgericht.

Die Bundesanwaltschaft wirft in dem Prozess neun Männern und Frauen vor, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben.



Prinz Reuß habe dabei als ein Rädelsführer agiert. Es soll ein gewaltsamer Umsturz geplant gewesen sein. Der Prozess gegen die Gruppe hatte am vergangenen Dienstag in Frankfurt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Er wird am Mittwoch fortgesetzt.