Sprengstoff privat hergestellt? Razzia bei mutmaßlichem Reichsbürger in Sachsen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war an der Razzia beteiligt. © xcitepress

Gewaltsam brachen die Beamten die Tür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus an der Straße Am Ring in Lauta. Vier Besucher (drei Frauen, ein Mann) durften ziehen.

Ralf L. wurden vorsorglich Handschellen angelegt - hatte er bei der letzten Razzia doch mit einer Schießerei und mit einer Axt gedroht.

Sofort begannen die Ermittler mit den Durchsuchungen. Dabei kamen auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. "Es wurden Ausgangsmittel für Sprengstoffe gefunden", so Polizeisprecher Marcel Malchow (31).

Im Klartext: Die Ermittler entdeckten unterschiedliche Chemikalien. Fertige Sprengsätze - wie bei der Razzia im August - fanden sie nicht.